В Албании в ходе акции протеста студентов, требующих отставки Премьер-министра Эди Рамы, произошли столкновения с полицией.

Как передает Day.Az, информацию об этом распространило Reuters.

По имеющимся данным, протестующие, собравшиеся в Тиране в рамках продолжающихся уже несколько месяцев антиправительственных демонстраций, забросали полицейских камнями и коктейлями Молотова.

Полиция, в свою очередь, применила против демонстрантов водомёты, слезоточивый газ и резиновые пули.

Отметим, что протесты, начавшиеся в середине октября на фоне недовольства коррупцией в правительстве, нехваткой рабочих мест и низким уровнем образования, распространились из Тираны на другие города страны.