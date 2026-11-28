https://news.day.az/world/1877875.html Президенты Турции и Греции провели закрытые переговоры Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился со своим греческим коллегой Константиносом Тасуласом. Как передает Day.Az со ссылкой на TRT Haber, переговоры состоялись в Стамбуле в рабочем офисе Администрации президента во дворце Долмабахче. Встреча прошла в закрытом для прессы режиме.
Президенты Турции и Греции провели закрытые переговоры
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился со своим греческим коллегой Константиносом Тасуласом.
Как передает Day.Az со ссылкой на TRT Haber, переговоры состоялись в Стамбуле в рабочем офисе Администрации президента во дворце Долмабахче.
Встреча прошла в закрытом для прессы режиме.
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