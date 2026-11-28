"Манчестер Юнайтед" на своем поле разгромно проиграл "Брентфорду" в матче 12-го тура чемпионата Англии по футболу - 0:4.

Как передает Day.Az, эта игра стала для манкунианцев второй в рамках АПЛ под руководством аргентинского специалиста Маурисио Почеттино.

В дебютном матче национального первенства при новом наставнике "Юнайтед" также уступил с крупным счетом - 0:4 в игре против "Ливерпуля".

Безвыигрышная серия "Манчестер Юнайтед" в чемпионате Англии достигла десяти матчей - впервые в истории.

Набрав 8 очков после 12 туров, клуб занимает предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице. "Брентфорд" с 20 баллами поднялся на пятую строчку.