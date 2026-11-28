https://news.day.az/sport/1877885.html "Манчестер Юнайтед" не может выиграть десять матчей подряд "Манчестер Юнайтед" на своем поле разгромно проиграл "Брентфорду" в матче 12-го тура чемпионата Англии по футболу - 0:4. Как передает Day.Az, эта игра стала для манкунианцев второй в рамках АПЛ под руководством аргентинского специалиста Маурисио Почеттино.
"Манчестер Юнайтед" не может выиграть десять матчей подряд
"Манчестер Юнайтед" на своем поле разгромно проиграл "Брентфорду" в матче 12-го тура чемпионата Англии по футболу - 0:4.
Как передает Day.Az, эта игра стала для манкунианцев второй в рамках АПЛ под руководством аргентинского специалиста Маурисио Почеттино.
В дебютном матче национального первенства при новом наставнике "Юнайтед" также уступил с крупным счетом - 0:4 в игре против "Ливерпуля".
Безвыигрышная серия "Манчестер Юнайтед" в чемпионате Англии достигла десяти матчей - впервые в истории.
Набрав 8 очков после 12 туров, клуб занимает предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице. "Брентфорд" с 20 баллами поднялся на пятую строчку.
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