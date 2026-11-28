Вблизи города Сиязань двое малолетних детей упали в водоканал Тахтакерпю - Джейранбатан.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, инцидент произошел в то время, когда дети играли на берегу канала.

Одного из них - Омара Вюсал оглы Зейналлы - удалось вытащить из воды, он госпитализирован. Поиски второго ребенка, Гусейна Джейхун оглы Аллахвердиева, продолжаются.

К поисково-спасательным работам привлечены водолазы и спасатели Государственной службы по контролю за маломерными судами и спасению на водах МЧС Азербайджана.