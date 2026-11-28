В Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли состоялся республиканский конкурс видеороликов на тему "Богатое культурное пространство тюркского мира", направленный на популяризацию культурного наследия тюркских народов, раскрытие творческого потенциала молодежи и сохранение общих духовных и культурных ценностей.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении пресс-службы БМА.

Инициатором конкурса выступил народный артист СССР и Азербайджана, ректор БМА, профессор Фархад Бадалбейли, который также возглавил жюри и руководил проектом. Мероприятие было организовано при организационной и творческой поддержке факультета музыковедения, композиции и дирижирования БМА.

В конкурсе наряду со студентами БМА приняли участие представители Бакинской академии хореографии, Гянджинского государственного университета и Нахчыванского государственного университета. Всего свои видеоработы представили 28 студентов.

Участники раскрыли различные грани культурного наследия тюркского мира, представив работы, посвященные музыке, танцу, изобразительному искусству, архитектуре, сценическому искусству и народному творчеству. Видеоролики отразили общие исторические корни, культурные связи, художественные традиции и национальное своеобразие тюркских народов.

В рамках мероприятия также состоялась художественная выставка с участием студентов и выпускников Азербайджанской государственной академии художеств, студентов и выпускников Бакинской музыкальной академии, а также воспитанников Государственной детской филармонии. В экспозиции были представлены произведения 17 художников, что позволило дополнить конкурсную программу и продемонстрировать разнообразие творческих направлений.

Открытие мероприятия сопровождалось концертом, посвященным творчеству композиторов тюркского мира. Произведения прозвучали в исполнении преподавателей и студентов БМА, а также коллектива Детской филармонии.

По итогам конкурса жюри определило победителей. Обладатели первых трех мест, а также участники, отмеченные в номинации "Виртуозные исполнители", были награждены почетными дипломами и денежными призами. Остальным конкурсантам вручили почетные грамоты.

Республиканский конкурс "Богатое культурное пространство тюркского мира", объединив различные виды искусства и творческие поиски молодежи, еще раз продемонстрировал роль Бакинской музыкальной академии не только в развитии музыкального образования и науки, но и в реализации масштабных инициатив по популяризации национального и общего культурного наследия тюркских народов.

Подобные проекты способствуют укреплению интереса молодого поколения к историческим и духовным ценностям, расширению творческих связей и дальнейшему развитию культурного диалога между тюркскими народами.