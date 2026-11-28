Автор: Акпер Гасанов

На этой неделе премьер-министр Армении Никол Пашинян представил проект новой Конституции. В его преамбуле отсутствует отсылка к Декларации независимости Армении 1990 года - документу, в котором содержится положение, связанное с объединением Армении и "Нагорного Карабаха". Именно эту отсылку Баку считает препятствием для окончательного подписания мирного соглашения. Ереван, со своей стороны, настаивает, что конституционные изменения являются внутренним делом страны. При этом сам Пашинян связывает принятие нового Основного закона с возможностью подписать и ратифицировать мирный договор с Азербайджаном.

Было вполне ожидаемо, что процесс принятия в Армении новой Конституции не пройдет гладко. И дело здесь далеко не только в юридических формулировках, отдельных статьях или порядке проведения референдума. По сути, соседней стране предстоит болезненный процесс прощания с очередными мифами, на которых выросло не одно поколение ее граждан. А расставаться с мифами, особенно когда они десятилетиями служили политическим фундаментом, всегда непросто.

В определенном смысле поражение в 44-дневной войне 2020 года и восстановление Азербайджаном полного суверенитета над своими территориями в результате антитеррористической операции в сентябре 2023-го сопоставимы с крушением грез армянских националистов. Тогда произошло военное и территориальное поражение, теперь на повестке дня - моральное и политическое осмысление его последствий. И прежде всего - отказ от тех представлений о прошлом и будущем, которые долгое время позволяли выдавать территориальные претензии за национальную идею, а конфронтацию с соседями - за единственно возможную стратегию существования государства.

Поэтому совершенно неудивительно, что громче всех против конституционных перемен выступают второй и третий президенты Армении Роберт Кочарян и Серж Саргсян, а также многочисленные представители их политического окружения. Для этих людей новая реальность означает не просто необходимость изменить отдельные положения Основного закона. Она ставит под сомнение политическую конструкцию, на которой строилась их собственная деятельность и благодаря которой они долгие годы сохраняли влияние.

Но особого внимания заслуживает совсем другая фигура - первый президент Армении Левон Тер-Петросян. Его попытки вновь заявить о себе на фоне конституционного спора вызывают вопросы не только из-за содержания нынешних заявлений, но и потому, что они позволяют вспомнить его собственные слова, произнесенные более трех десятилетий назад.

25 апреля 1994 года Тер-Петросян выступил с речью, опубликованной на официальном сайте МИД Армении под названием "Референдум - лучший способ принятия Конституции". В ней он весьма подробно изложил, как оппозиция того времени обосновывала необходимость устранения действующей власти. По ее утверждениям, правительство превратилось в преступную группировку, развалило экономику, срослось с мафией, предало национальное дело, "продало Карабах" и лишилось традиционных союзников. Отсюда, рассуждал тогда первый президент Армении, следовал вывод оппозиции: власть необходимо убрать с политической арены, пусть даже посредством уличных мятежей и виселиц.

Дальше Тер-Петросян последовательно разбирал аргументы своих противников. На напоминание о том, что власть пришла законным путем, они отвечали, что выборы были результатом эмоционального порыва народа. На предложение использовать парламентский механизм вотума недоверия возражали, что парламент якобы не отражает реального соотношения политических сил. А возможность провести новые выборы отвергали заранее, поскольку, по их убеждению, власти непременно сфальсифицируют результаты.

Смысл его тогдашнего выступления был вполне определенным: политическая борьба не должна превращаться в оправдание незаконного захвата власти. Даже если оппозиция считает все свои обвинения справедливыми, это еще не дает ей права разрушать государственные институты ради достижения собственных целей. Тер-Петросян предупреждал, что подобный прецедент может оказаться гораздо опаснее для армянской государственности, чем действия правительства, которое оппозиция стремилась свергнуть.

И вот теперь возникает закономерный вопрос: что изменилось за прошедшие годы? Неужели принципы, которые первый президент Армении считал важнейшими для сохранения государственности в 1994 году, утратили значение? Или они были актуальны только тогда, когда позволяли защищать его собственную власть? Это я к тому, что на сей раз Левон Тер-Петросян приветствовал заявления объединений судей и журналистов, направленные против проекта Конституции, назвав их важнейшими событиями и заявив, что "удавка затягивается" вокруг Пашиняна.

Он также выразил надежду, что эти заявления помогут оппозиции добиться того, чего ей не удавалось добиться годами. Иными словами, человек, который в 1994 году предостерегал от опасного прецедента незаконной смены власти, сегодня использует риторику, в которой политическое давление на действующее правительство предстает едва ли не главным способом выхода из кризиса.

Да, ирония заключается в том, что первый президент Армении дует в одну дуду со своими вчерашними политическими противниками. Теми самыми, которые и отобрали у него власть, отправив Тер-Петросяна на армянскую политическую свалку. Именно оттуда он и делает свои нынешние заявления. Получается своеобразный политический круговорот: вчерашние предупреждения о разрушительности уличной политики сегодня оказываются неудобными, а старые аргументы противников Тер-Петросяна возвращаются в новом оформлении.

Очень показательно, как легко армянские политики забывают собственные вчерашние слова, когда сегодняшняя конъюнктура требует прямо противоположного. Время прошло, обстоятельства изменились, но вопрос остался прежним: где заканчивается борьба за власть и начинается ответственность за судьбу государства? В конечном счете спор вокруг Конституции - это спор о том, какой Армения намерена быть после краха прежних территориальных и политических иллюзий. Страной, которая признает сложившуюся реальность и строит отношения с соседями на основе международно признанных границ, или государством, которое продолжает жить в ожидании реванша и воспринимает любое отступление от прежних лозунгов как национальную капитуляцию.