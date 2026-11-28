Будет сделано всё возможное для того, чтобы Грузия стала полноправным членом Европейского союза.

Как передает Day.Az, об этом премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил в программе "Открытый эфир" телеканала "Имеди".

Он подчеркнул, что европейская интеграция остаётся целью грузинских властей.

Кобахидзе выразил надежду на изменение подходов внутри Евросоюза и восстановление традиционных ценностей, на которых Европа основывалась на протяжении порядка 70 лет. По его словам, грузинские власти также рассчитывают, что наблюдаемые сегодня в ЕС негативные тенденции сменятся позитивными.

Отметим, что два года назад, 28 ноября 2024 года, правительство Грузии объявило, что не будет ставить вопрос о переговорах по вступлению в Европейский союз на повестку дня до 2028 года. В правительстве заявили, что к 2030 году Грузия будет лучше подготовлена к вступлению в ЕС.