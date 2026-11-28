Азербайджанский боксер Магомед Абдуллаев (+90 кг) с победы стартовал на финальном этапе Кубка мира, проходящем в столице Узбекистана Ташкенте.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, в четвертьфинале член национальной сборной со счетом 4:0 победил поляка Якуба Домурада. Выйдя в полуфинал, Абдуллаев гарантировал себе как минимум бронзовую медаль.

Сборная Азербайджана представлена на шестидневном турнире двумя боксерами - за награды также поборется Наби Искендеров (70 кг).

Отметим, что соревнования в Ташкенте являются заключительным турниром серии Кубка мира World Boxing 2026 года, предыдущие этапы которой прошли в Бразилии и Китае. В каждой весовой категории выступают по восемь сильнейших спортсменов.