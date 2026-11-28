Азербайджан принял участие в международном фестивале Hanoi Firebeat World Festival, который прошел в столице Вьетнама - Ханое, сообщил Trend председатель Гильдии кулинаров Азербайджана и Бакинской ассоциации кулинаров, мастер международного класса Илькин Акберзаде, передает Day.Az.

Как передает Day.Az, фестиваль объединил известных шеф-поваров, мастеров барбекю (BBQ) и представителей гастрономической индустрии из разных стран мира.

Международное мероприятие было организовано на платформе GRILLOGIA под руководством Дон Дэвида Исрафилова и стало площадкой для презентации национальных кулинарных традиций, обмена профессиональным опытом и развития международного сотрудничества в гастрономической сфере.

"Участие в мероприятии посла Азербайджана во Вьетнаме Шовги Мехдизаде стало важной поддержкой представителей нашей страны и способствовало укреплению культурных и гастрономических связей между Азербайджаном и Вьетнамом. Участие Азербайджана в Hanoi Firebeat World Festival было направлено на популяризацию богатого национального кулинарного наследия, многовековых гастрономических традиций и самобытной культуры национальной кухни на международной арене", - отметил Илькин Акберзаде.

Фестиваль предоставил дополнительные возможности для знакомства мировой аудитории с национальной кухней Азербайджана, расширения профессиональных контактов и развития культурного диалога между странами.