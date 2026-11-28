При поддержке Министерства культуры Азербайджана и совместной организации Государственного фонда кино Азербайджана и Союза кинематографистов Азербайджана состоялся вечер памяти, посвященный 85-летию со дня рождения видного кинорежиссера, заслуженного деятеля искусств Теймура Бекирзаде (1941-1996).

Как передает Day.Az, на открытии директор Государственного фонда кино Азербайджана, заслуженный деятель искусств Джамиль Гулиев рассказал о жизни и творческом пути режиссера, поделившись с гостями малоизвестными фактами его биографии. В частности, было отмечено, что Теймур Бекирзаде в молодости участвовал в республиканских и всесоюзных соревнованиях, в том числе спартакиадах, а впоследствии добился значительных успехов в кинематографе.

В ходе мероприятия своими воспоминаниями о видном мастере поделились народный писатель, лауреат Государственной премии Эльмира Ахундова, народные артисты Огтай Миргасымов, Вагиф Мустафаев, Хамида Омарова и Халида Гулиева, а также заслуженный деятель искусств Рафиг Гамбаров.

Молодой кинокритик Гаджи Сафаров выступил с докладом о творчестве Теймура Бекирзаде, проанализировав его фильмы и особенности режиссерского почерка.

От имени семьи выступила дочь режиссера Мадина Бекирзаде. Она поблагодарила организаторов и всех присутствующих за проведение юбилейного мероприятия и внимание, оказанное памяти ее отца.

В рамках вечера были показаны фильмы "Диссонанс" и "Тогрул Нариманбеков", снятые Теймуром Бекирзаде, а также картина "Арзу" и сатирический киножурнал "Мозалан".