Сильнейшие дожди вызвали масштабные наводнения в городе Пиура на северо-западе Перу. Улицы оказались под водой, затоплены жилые дома и другие объекты инфраструктуры.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на агентство EFE, в некоторых районах уровень воды достигал пояса. Спасатели вывезли из затопленных кварталов около 400 человек.

По данным Национальной службы метеорологии и гидрологии Перу (Senamhi), за 24 часа в отдельных районах выпало до 143 миллиметров осадков. Этот показатель стал рекордным для города.

Причиной экстремальных дождей стало климатическое явление Эль-Ниньо, сопровождающееся аномальным повышением температуры воды в Тихом океане.

Метеорологи предупреждают, что сильные осадки на севере Перу могут продолжиться. В регионах Пиура и Тумбес объявлен красный уровень опасности, который действует до 29 ноября.