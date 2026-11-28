https://news.day.az/world/1877896.html Пашинян призвал оппозицию поддержать референдум Оппозиция, представленная в парламенте Армении, является последней силой, препятствующей достижению мира с Азербайджаном. Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью Общественному телевидению страны.
Пашинян призвал оппозицию поддержать референдум
Оппозиция, представленная в парламенте Армении, является последней силой, препятствующей достижению мира с Азербайджаном.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью Общественному телевидению страны.
По его словам, в настоящее время последним препятствием на пути к миру является парламентская оппозиция, которая должна поддержать проведение конституционного референдума.
Глава правительства выразил надежду, что парламентская оппозиция проголосует за проведение референдума.
Пашинян также подчеркнул важность превращения Армении в институциональное государство.
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