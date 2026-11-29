В 7-м микрорайоне Бинагадинского района Баку, в районе улицы Баку-Карс, началась нумерация придорожных объектов, что вызвало среди жителей и предпринимателей обсуждения возможного сноса.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в сюжете Xəzər TV.

По словам местных жителей, номера на зданиях появились несколько дней назад. Одни предполагают, что существующую дорогу планируют расширить, другие связывают происходящее со строительством новой дороги или парка.

В Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана устно сообщили, что нумерация объектов является предварительным этапом реализации дорожного проекта.

В частности, планируется строительство автомобильного и пешеходного тоннелей, которые обеспечат соединение одного из жилых комплексов с улицей Баку-Карс.

Согласно утвержденному проекту, сейчас определяются границы территории, отведенной под строительство дороги. Каждому расположенному в ее пределах объекту присваивается отдельный инвентарный номер.

На следующем этапе будут проведены замеры зданий, а также систематизированы кадастровые и оценочные данные.

Вопросы выкупа недвижимости, выплаты компенсаций и проведения сноса будут оформлены на последующих этапах.