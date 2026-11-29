Мексика сочла вмешательством в свои внутренние дела запуск американским Управлением по борьбе с наркотиками (Drug Enforcement Administration, DEA) горячей линии для анонимных сообщений о преступниках и коррумпированных чиновниках в латиноамериканской стране.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает Associated Press (AP).

Президент страны Клаудия Шейнбаум направила в посольство США жалобу, обвинив американскую сторону во вмешательстве во внутренние дела Мексики.

"В наших отношениях с Соединенными Штатами мы предельно четко дали понять: это взаимодействие, основанное на координации, а не на подчинении", - заявила Шейнбаум на брифинге, комментируя эту ситуацию.

Президент Мексики призвала Вашингтон сосредоточиться на проблеме потребления наркотиков и борьбе с наркоторговцами на собственной территории, заверив при этом, что Мехико продолжит бороться с картелями и препятствовать попаданию наркотиков в США.