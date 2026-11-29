https://news.day.az/world/1877907.html В Германии рухнул уровень заполнения газовых хранилищ Уровень заполнения газовых хранилищ в Германии значительно ниже, чем в аналогичные периоды прошлых лет. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сказано в отчете федерального сетевого агентства страны (BNetzA). "Уровень заполнения газохранилищ в Германии в настоящее время составляет 54,5 процента...
В Германии рухнул уровень заполнения газовых хранилищ
Уровень заполнения газовых хранилищ в Германии значительно ниже, чем в аналогичные периоды прошлых лет.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сказано в отчете федерального сетевого агентства страны (BNetzA).
"Уровень заполнения газохранилищ в Германии в настоящее время составляет 54,5 процента... Он значительно ниже, чем в аналогичные периоды прошлых лет", - говорится в заявлении.
Как указано, газохранилища опустошаются в связи с рыночными и погодными условиями. Агентство подчеркивает, что относится к ситуации "очень серьезно".
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