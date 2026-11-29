Уровень заполнения газовых хранилищ в Германии значительно ниже, чем в аналогичные периоды прошлых лет.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сказано в отчете федерального сетевого агентства страны (BNetzA).

"Уровень заполнения газохранилищ в Германии в настоящее время составляет 54,5 процента... Он значительно ниже, чем в аналогичные периоды прошлых лет", - говорится в заявлении.

Как указано, газохранилища опустошаются в связи с рыночными и погодными условиями. Агентство подчеркивает, что относится к ситуации "очень серьезно".