Şəhərdən kəndə köçənlərə böyük güzəştlər təklif edilir - VİDEO
Şəhərdən kəndə köçü təşviq etmək məqsədilə mənzil, biznes və məşğulluq sahələrində əlavə güzəştlərin tətbiqi təklif olunur.
Day.Az İTV-yə istinadən xəbər verir ki, söhbət kənd yerlərində ev almaq və ya tikmək istəyən gənc ailələrə dəstək göstərilməsindən, sahibkarlar üçün güzəştli kreditlərin verilməsindən və vergi güzəştlərinin tətbiqindən gedir.
Qeyd edilir ki, Bakıda yaşayan Həsən Əlizadə də kəndə qayıtmaq istəyənlərdəndir. Dörd il əvvəl təhsil almaq və işləmək məqsədilə Qubadan paytaxta köçən gənc bildirib ki, doğma rayonunda iş və yaşayış imkanları yaxşılaşarsa, ailəsi ilə birlikdə geri qayıtmağa hazırdır.
Onun sözlərinə görə, Bakıda iş imkanlarının daha geniş olması səbəbindən əvvəlcə özü paytaxta gəlib, daha sonra isə ailəsini də yanına gətirib. Lakin bölgələrdə də paytaxtdakı kimi imkanlar yaradılarsa, Qubaya qayıtmağı düşünür.
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