Аэропорт Кельн/Бонн прекращал работу на несколько часов из-за обнаружения беспилотного летательного аппарата (БПЛА).

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщил представитель аэропорта.

Источник сообщил, что в небе над территорией аэропорта заметили неизвестный объект. Это произошло накануне вечером, около 22:00 пятницы по местному времени (01:00 субботы по Баку). В связи с этим взлеты и посадки в аэропорту приостановили.

"Дрон на два с половиной часа парализовал работу аэропорта Кельн/Бонн", - отметили в аэропорту.

Ранее работа международного аэропорта Берлин-Бранденбург (BER) была временно ограничена после того, как в его воздушном пространстве был замечен дрон. В результате полетные операции полностью приостановили на 45 минут.