Турецко-немецкая актриса, фотомодель Мерьем Узерли посетила неделю моды в столице Таджикистана.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, звезда сериала "Великолепный век" выступила хедлайнером и почетным гостем ежегодного фестиваля Tajikistan Fashion Week в Душанбе. Артистка специально прибыла в республику накануне вечером для участия в мероприятии.

В рамках недели моды свои актуальные осенне-зимние коллекции представили более десяти модельеров из Таджикистана и зарубежных стран.

Мероприятие Tajikistan Fashion Week регулярно проводится в республике с 2018 года. Его ключевыми задачами являются поддержка местных дизайнеров, популяризация национального стиля одежды и стимулирование развития легкой промышленности страны. Финальный день модных показов запланирован на 29 ноября.

Ранее Узерли раскрыла причины своего ухода из сериала. Актриса, сыгравшая Хюррем-султан, прервала съемки в третьем сезоне (на 100-101-й сериях) в мае 2013 года. По ее словам, она приняла это решение из-за беременности и выгорания.