Землетрясение произошло в субботу утром на юге американского штата Калифорния, его магнитуда составила 5,0 по шкале Рихтера.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила Геологическая служба США (USGS).

По ее информации, эпицентр находился примерно в 6 км к юго-западу от города Манхэттен-Бич в округе Лос-Анджелес. Очаг залегал на глубине 12,2 км.

После землетрясения были зафиксированы несколько афтершоков.

Информации о жертвах и разрушениях не поступало.