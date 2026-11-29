В столице Грузии состоялась акция протеста, в которой приняли участие несколько сотен представителей оппозиционных политических сил, их сторонников и гражданских активистов.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, демонстранты собрались, чтобы выразить несогласие с текущим внешнеполитическим курсом страны.

Организаторы выбрали для проведения мероприятия 28 ноября, поскольку эта дата знаменует собой вторую годовщину с момента, когда премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе обнародовал официальное заявление, согласно которому республика не намерена запрашивать у Европейского союза начало переговоров о вступлении в организацию вплоть до 2028 года. Участники митинга решили напомнить властям об этой позиции.

Сбор протестующих был организован в двух ключевых точках города: у первого корпуса Тбилисского государственного университета имени Иванэ Джавахишвили на проспекте Ильи Чавчавадзе и вблизи станции метро "Авлабари". Оттуда колонны демонстрантов выдвинулись маршем в направлении площади Свободы, расположенной в нескольких километрах от мест первоначального сбора. В целях обеспечения безопасности мероприятия и беспрепятственного движения пешеходов автомобильное движение по маршрутам следования шествий было временно перекрыто.

Ранее Кобахидзе заявил, что Тбилиси подозревает ЕС в финансировании протестов оппозиции в обход закона об иноагентах. При этом до этого глава правительства отмечал, что власти Грузии хотят вступить в диалог с Евросоюзом. По его словам, шаги должны сделать обе стороны, диалог же следует вести на политическом уровне, публично и открыто.