Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ради формирования правительства национального единства готов быть вторым премьером в ротации после главы оппозиционной партии "Яшар" Гади Айзенкота.

"Учитывая масштабы угроз и вероятность того, что может быть сформировано правительство, неспособное им противостоять, мой долг как лидера - отбросить принцип, согласно которому право возглавить правительство принадлежит крупнейшей партии, и согласиться на то, чтобы Гади Айзенкот занял пост премьер-министра первым, а я на начальном этапе исполнял обязанности премьер-министра в ротации", - заявил Нетаньяху.

Высказывания премьера цитирует портал Ynet, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Нетаньяху ранее уже призывал Айзенкота сформировать кабмин национального единства, но о готовности пустить его первым на пост премьера нынешний глава правительства заявил впервые.

27 октября в Израиле состоялись парламентские выборы, по итогам которых партия "Ликуд" Нетаньяху заняла первое место с 27 мандатами, вторую строчку заняла партия "Яшар" Айзенкота, ей досталось 21 место. 8 ноября президент Израиля Ицхак Герцог поручил Айзенкоту формирование нового правительства по итогам консультаций с представителями прошедших в Кнессет (парламент) политических сил, большинство из которых рекомендовало кандидатуру главы партии "Яшар" на пост премьера. С этого момента, согласно законодательству, начался отсчет 28 дней, за которые Айзенкот должен заручиться поддержкой большинства из 120 депутатов Кнессета, чтобы сформировать правящую коалицию.

Если в установленное время Айзенкоту сформировать кабмин не удастся, закон предусматривает возможность продления этого срока еще на 14 дней. Если же коалиция так и не будет сформирована, мандат на формирование правительства будет передан другому претенденту, у которого на эту задачу будет 28 дней без возможности продления.