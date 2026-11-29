1 декабря специальный посланник американского президента Дональда Трампа Стив Уиткофф впервые выступит на закрытом брифинге, посвященном ситуации на Украине, для членов Комитета Сената США по международным отношениям.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом говорится в опубликованном графике работы законодательного органа.

Мероприятие запланировано на 14:00 по местному времени (23:00 по бакинскому времени) и состоится в зале № 217 сенатского крыла Центра для посетителей Капитолия. Это помещение традиционно используется для проведения закрытых заседаний сенатских комитетов, в том числе для обсуждения сведений, составляющих государственную тайну или конфиденциальную информацию.

На текущий момент в официальной повестке заседания Стив Уиткофф фигурирует в качестве единственного докладчика.