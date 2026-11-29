Глава компании SpaceX Илон Маск обвинил Агентство США по международному развитию (USAID) в причастности к гибели большого числа людей.

"Именно так. Они стали причиной многочисленных смертей", - написал Маск в социальной сети X, комментируя публикацию одного из пользователей платформы, передает Day.Az.

3 февраля 2025 года вашингтонская администрация фактически приостановила деятельность Агентства США по международному развитию, которое использовалось для реализации американской внешней политики и являлось инструментом влияния на другие страны.