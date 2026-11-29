Поле для гольфа в парке Восточный Потомак в Вашингтоне было фактически уничтожено из-за разлива реки.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщил президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.

"Мусорный остров (так Трамп называет поле для гольфа, нуждающееся в реконструкции - "Газета.Ru") полностью разрушен штормом! Он стерт с лица земли, включая и без того размытую набережную, частично обрушившуюся в [реку] Потомак, и дорогу, которая по большей части проходила по набережной", - написал глава государства.

Трамп добавил, что "Господь видел" его проблемы с судьей, которая "помешала строительству великолепного поля для гольфа". По его словам, министерство внутренних дел решило закрыть площадку.