Автор: Ибрагим Алиев

Отношения между Азербайджаном и Эстонией начались вскоре после восстановления независимости обеих стран, когда 20 апреля 1992 года были установлены дипломатические отношения. Опыт двух народов, переживших общую советскую историю и одновременно вернувших себе государственность, с первых лет создал между Баку и Таллином особое взаимопонимание.

Со временем это взаимопонимание обрело институциональные формы. Посольство Азербайджана в Таллине открылось 30 сентября 2009 года, а 26 августа 2014 года в Баку начало работу дипломатическое представительство Эстонии. Межправительственная комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству была создана 21 ноября 2011 года, а в 2018 году, к 100-летию обеих республик, в Таллине открыли парк дружбы.

Эстония не раз проявляла себя как надежный партнер Баку на европейском направлении. Таллин поддержал вступление Азербайджана в Совет Европы и поддерживает его интеграцию в евроатлантические структуры.

Открытие полноценного посольства Эстонии в Баку 27 ноября подводит итог этому пути и одновременно меняет его характер. Двенадцать лет Таллин обходился в Азербайджане дипломатическим представительством, а теперь перевел отношения в разряд тех, ради которых малое государство готово тратить ограниченные ресурсы.

У страны с населением около 1,3 млн человек каждое посольство на счету, и министр иностранных дел Маргус Цахкна не скрывал, что правительству пришлось добиваться на это денег. Когда такая страна выбирает, где ей присутствовать постоянно, этот выбор точнее любых заявлений показывает, кого она считает партнером на годы вперед. Поэтому слова Цахкны о посольстве как о высшей форме обязательства перед другим государством - не дипломатическая вежливость, а описание реального решения.

Время для этого решения Таллин выбрал не случайно. Нормализация отношений между Азербайджаном и Арменией меняет Южный Кавказ, и Эстония в этом году открыла посольства и в Баку, и в Ереване. Таллин заходит в регион в момент, когда здесь появляются новые маршруты и проекты, и хочет участвовать в них с самого начала.

Главный интерес Эстонии в Азербайджане связан с тем, что Баку уже предлагает Европе. Азербайджан поставляет энергоносители на европейский рынок, развивает зеленую энергетику и стоит на Среднем коридоре, который связывает Азию и Европу в обход перегруженных маршрутов. Цахкна прямо назвал энергетический опыт Азербайджана и маршрут Восток - Запад среди того, что интересует его страну.

Эстония в ответ приносит в партнерство свою сильную сторону. Таллин много лет строит одно из самых развитых электронных государств Европы, а Азербайджан вкладывается в цифровую трансформацию и новые линии связи. Две страны в этом смысле дополняют друг друга, ведь одна умеет переводить государство в цифру, а другая строит инфраструктуру, по которой пойдут грузы, энергия и данные.

Есть в этом сближении и более глубокое сходство. Эстония и Азербайджан, небольшие по меркам своих соседей государства, построили влияние на роли связующего звена. Эстония сделала ставку на цифровые сети, Азербайджан на транспортные и энергетические коридоры, и обе страны знают цену стабильным партнерам, когда рядом крупные игроки.

Для Баку, впрочем, главная ценность нового посольства лежит в европейской плоскости. Отношения Азербайджана с Евросоюзом в этом году заметно оживились, и Президент Ильхам Алиев в беседе с Цахкной упомянул визиты руководства ЕС в страну и встречи на полях Дублинского саммита. По словам эстонского министра, в Брюсселе видят в Азербайджане страну со стратегическим видением и хотят развивать с ней торговлю и энергетику.

Внутри ЕС голос даже небольшой страны имеет вес, особенно когда речь идет о вопросах, которые решаются на уровне всего союза. Цахкна высказался за то, чтобы Эстония поддержала либерализацию визового режима между ЕС и Азербайджаном, и пригласил азербайджанских студентов в эстонские вузы. Для Баку это означает присутствие в Евросоюзе еще одного государства, готового продвигать его интересы изнутри.

Эстонии такая роль тоже выгодна. Выступая проводником сотрудничества ЕС с Азербайджаном, Таллин усиливает собственный вес в европейской политике на Южном Кавказе, где у Брюсселя растут энергетические и транспортные интересы.

Практическая основа для этого уже есть. В ноябре в Таллине прошло заседание межправительственной комиссии, а с открытием посольства у эстонских дипломатов появилась постоянная база в Баку. Насколько быстро партнерство даст результат, станет видно по двум направлениям, по цифровым и энергетическим проектам двух стран и по тому, как Таллин будет продвигать визовый вопрос в Брюсселе.