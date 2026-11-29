В американском городе Луисвилл, штат Кентукки, семь человек получили огнестрельные ранения в результате стрельбы в центре искусств Mellwood Art Center.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает телеканал WKYT.

"Предположительно, в этом заведении проходила вечеринка по случаю дня рождения подростка", - говорится в публикации.

Как сообщили правоохранители, перед стрельбой между участниками мероприятия произошел конфликт. Среди пострадавших - двое подростков и пятеро взрослых. Всех семерых доставили в местные больницы.