https://news.day.az/world/1877910.html В США произошла стрельба в центре искусств - ВИДЕО В американском городе Луисвилл, штат Кентукки, семь человек получили огнестрельные ранения в результате стрельбы в центре искусств Mellwood Art Center. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает телеканал WKYT.
В США произошла стрельба в центре искусств - ВИДЕО
В американском городе Луисвилл, штат Кентукки, семь человек получили огнестрельные ранения в результате стрельбы в центре искусств Mellwood Art Center.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает телеканал WKYT.
"Предположительно, в этом заведении проходила вечеринка по случаю дня рождения подростка", - говорится в публикации.
Как сообщили правоохранители, перед стрельбой между участниками мероприятия произошел конфликт. Среди пострадавших - двое подростков и пятеро взрослых. Всех семерых доставили в местные больницы.
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