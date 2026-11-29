https://news.day.az/society/1877917.html На дороге Баку-Сумгайыт готовятся серьезные изменения - ВИДЕО На автомобильной дороге Баку-Сумгайыт планируется расширить сеть специальных полос для движения автобусов. Как сообщает Day.Az, об этом сообщили в Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA). Согласно проекту, общая протяженность автобусных полос в направлении из Баку в Сумгайыт и обратно составит 40 километров.
На дороге Баку-Сумгайыт готовятся серьезные изменения - ВИДЕО
На автомобильной дороге Баку-Сумгайыт планируется расширить сеть специальных полос для движения автобусов.
Как сообщает Day.Az, об этом сообщили в Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA).
Согласно проекту, общая протяженность автобусных полос в направлении из Баку в Сумгайыт и обратно составит 40 километров.
Водители автобусов считают, что реализация проекта позволит сократить время в пути и обеспечить своевременную доставку пассажиров.
По их словам, особенно серьезные трудности возникают в часы пик, когда дорожные заторы значительно замедляют движение общественного транспорта.
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