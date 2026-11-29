На автомобильной дороге Баку-Сумгайыт планируется расширить сеть специальных полос для движения автобусов.

Как сообщает Day.Az, об этом сообщили в Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA).

Согласно проекту, общая протяженность автобусных полос в направлении из Баку в Сумгайыт и обратно составит 40 километров.

Водители автобусов считают, что реализация проекта позволит сократить время в пути и обеспечить своевременную доставку пассажиров.

По их словам, особенно серьезные трудности возникают в часы пик, когда дорожные заторы значительно замедляют движение общественного транспорта.