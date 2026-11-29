"Арсенал" против "Манчестер Сити" и ливерпульское дерби - АФИША
В воскресенье, 29 ноября, на футбольных полях Европы пройдет ряд интересных матчей.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, центральным событием игрового дня станет противостояние "Арсенала" и "Манчестер Сити" в рамках английской премьер-лиги. Не менее интересным обещает стать мерсисайдское дерби, в котором "Эвертон" примет "Ливерпуль".
В Германии дортмундская "Боруссия" встретится с "Байером", а во Франции "Лион" сыграет с "Монако". В Испании, Италии и Турции свои очередные матчи проведут соответственно "Барселона", "Ювентус" и "Фенербахче".
29 ноября
Английская премьер-лига
16:00 "Эвертон" - "Ливерпуль"
18:05 "Брайтон" - "Ньюкасл"
18:05 "Кристал Пэлас" - "Халл Сити"
18:05 "Фулхэм" - "Борнмут"
18:05 "Сандерленд" - "Тоттенхэм"
20:30 "Арсенал" - "Манчестер Сити"
Испанская Ла Лига
17:00 "Валенсия" - "Осасуна"
19:15 "Депортиво" - "Барселона"
21:30 "Сельта" - "Вильярреал"
23:59 "Реал Сосьедад" - "Севилья"
Итальянская Серия А
15:30 "Удинезе" - "Фиорентина"
18:00 "Сассуоло" - "Наполи"
21:00 "Рома" - "Монца"
23:45 "Комо" - "Ювентус"
Немецкая Бундеслига
18:30 "Фрайбург" - "Лейпциг"
20:30 "Хоффенхайм" - "Аугсбург"
22:30 "Боруссия" (Дортмунд) - "Байер"
Французская Лига 1
18:00 "Осер" - "Марсель"
20:15 "Тулуза" - "Ренн"
23:45 "Лион" - "Монако"
Турецкая Суперлига
14:30 "Чорум" - "Коджаэлиспор"
17:00 "Эюпспор" - "Башакшехир"
20:00 "Фенербахче" - "Эрзурумспор"
Отметим, что время начала матчей указано по Баку.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре