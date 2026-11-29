В воскресенье, 29 ноября, на футбольных полях Европы пройдет ряд интересных матчей.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, центральным событием игрового дня станет противостояние "Арсенала" и "Манчестер Сити" в рамках английской премьер-лиги. Не менее интересным обещает стать мерсисайдское дерби, в котором "Эвертон" примет "Ливерпуль".

В Германии дортмундская "Боруссия" встретится с "Байером", а во Франции "Лион" сыграет с "Монако". В Испании, Италии и Турции свои очередные матчи проведут соответственно "Барселона", "Ювентус" и "Фенербахче".

29 ноября

Английская премьер-лига

16:00 "Эвертон" - "Ливерпуль"

18:05 "Брайтон" - "Ньюкасл"

18:05 "Кристал Пэлас" - "Халл Сити"

18:05 "Фулхэм" - "Борнмут"

18:05 "Сандерленд" - "Тоттенхэм"

20:30 "Арсенал" - "Манчестер Сити"

Испанская Ла Лига

17:00 "Валенсия" - "Осасуна"

19:15 "Депортиво" - "Барселона"

21:30 "Сельта" - "Вильярреал"

23:59 "Реал Сосьедад" - "Севилья"

Итальянская Серия А

15:30 "Удинезе" - "Фиорентина"

18:00 "Сассуоло" - "Наполи"

21:00 "Рома" - "Монца"

23:45 "Комо" - "Ювентус"

Немецкая Бундеслига

18:30 "Фрайбург" - "Лейпциг"

20:30 "Хоффенхайм" - "Аугсбург"

22:30 "Боруссия" (Дортмунд) - "Байер"

Французская Лига 1

18:00 "Осер" - "Марсель"

20:15 "Тулуза" - "Ренн"

23:45 "Лион" - "Монако"

Турецкая Суперлига

14:30 "Чорум" - "Коджаэлиспор"

17:00 "Эюпспор" - "Башакшехир"

20:00 "Фенербахче" - "Эрзурумспор"

Отметим, что время начала матчей указано по Баку.