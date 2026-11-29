Президент США Дональд Трамп призвал использовать термин "суперинтеллект" вместо "искусственного интеллекта".

Как передает Day.Az, об этом американский лидер написал в социальной сети Truth Social.

"Fox News и The Wall Street Journal никогда не используют термин "суперинтеллект" (SI). Они при любой возможности стараются употреблять выражение "искусственный интеллект" (AI). Но ничего страшного, поскольку суперинтеллект всегда будет превосходить искусственный интеллект. Это более точное название - речь идет не об искусственном, а о суперинтеллекте!

Шеннон Брим ведет передачу на тему, которую она называет искусственным интеллектом (AI). Она снова и снова употребляет слово "искусственный". Может ли кто-нибудь, пожалуйста, объяснить ей, что речь идет не об искусственном интеллекте, а о суперинтеллекте и что председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) Пол Аткинс вскоре сделает использование этого термина обязательным? Он, как и я, придает большое значение точности языка!", - написал Трамп.