Осень дарит природе чарующую красоту. Окрашенные в желтые, золотистые и красные оттенки листья деревьев придают облику города неповторимую красоту. Одна из достопримечательностей Гянджи - сад Хан багы в это время года становится еще краше. Буйство красок, шуршащая под ногами листва дарит посетителям этого старинного сада чувство умиротворения.

Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ представляет чарующие осенние фото Гянджи, в объективе Гюльнар Фазильгызы.