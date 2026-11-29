https://news.day.az/society/1877595.html Хан багы в красках осени - ФОТОРЕПОРТАЖ Осень дарит природе чарующую красоту. Окрашенные в желтые, золотистые и красные оттенки листья деревьев придают облику города неповторимую красоту. Одна из достопримечательностей Гянджи - сад Хан багы в это время года становится еще краше.
Хан багы в красках осени - ФОТОРЕПОРТАЖ
Осень дарит природе чарующую красоту. Окрашенные в желтые, золотистые и красные оттенки листья деревьев придают облику города неповторимую красоту. Одна из достопримечательностей Гянджи - сад Хан багы в это время года становится еще краше. Буйство красок, шуршащая под ногами листва дарит посетителям этого старинного сада чувство умиротворения.
Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ представляет чарующие осенние фото Гянджи, в объективе Гюльнар Фазильгызы.
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