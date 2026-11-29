Деревянные доски под кожаными обложками средневековых рукописей хранят годовые кольца - летопись климата, которую нельзя было прочесть, не повредив книгу. Исследователи из Гентского университета с коллегами из Льежского университета просканировали рентгеновским томографом 93 рукописи XV-XVI веков из монастырей Ордена Святого Креста в Бельгии. Так они получили дату переплетов и записи о летних температурах XIV века.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, статья опубликована в журнале Scientific Reports.

Изучать эти доски удавалось лишь у отдельных книг с поврежденной кожей. Микрокомпьютерная томография работает как медицинский сканер, только с более высоким разрешением, и показывает внутреннее устройство книги, не повреждая ее. Обзорный скан занимал около 15 минут на две книги, за день томограф просвечивал до 60 рукописей. Из 186 обложек 140 были дубовыми, 29 - буковыми, 8 - из тополя или ивы.

Годовые кольца позволили датировать 57 переплетов. Для 21 книги расплывчатые даты вроде "XV века" сузились, а еще у трех они пошатнулись: одну относили к XV веку, хотя ее переплет сделан не ранее 1505 года. У книги, переписанной в 1429 году, обложка более поздняя - ее изготовили не ранее 1633 года. Большинство дубовых досок местные, а 12 рукописей сделаны из балтийского дуба. У 70 из 84 книг обе доски вырезаны из одного ствола.

Буковые доски уточнили и климатические данные. Плотность поздней древесины - части годового кольца, которая нарастает в конце лета, - связана со средней температурой с мая по сентябрь. По 23 буковым доскам авторы выстроили хронологию плотности за 1318-1415 годы. В ней заметно похолодание 1320-1340-х годов после мощного извержения вулкана около 1345 года.

Кольца указывают лишь самую раннюю возможную дату изготовления переплета: доска могла сохнуть годами, а текст - ждать очереди.

"Дата по кольцам, которая позже записи писца, - не повод отвергать эту запись: датировка относится к переплету, а его могли изготовить позже или заменить", - поясняет первый автор статьи Луи Версхурен.

Рукописи из монастырей Льежа, Юи и Намюра хранятся в Льежском университете. Орден Святого Креста, членов которого называют кросьерами, возник в долине Мааса в XIII веке и уделял особое внимание переписыванию и изучению текстов, а его мастерские в Льеже и Юи стали центрами производства книг.