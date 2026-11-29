Досрочные выборы в Генеральные кортесы (двухпалатный парламент) пройдут в Испании.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, по итогам волеизъявления будут избраны 350 членов Конгресса депутатов (нижняя палата), а также 209 сенаторов (верхняя палата).

Около 22,5 тыс. избирательных участков откроются в 09:00 (12:00 по Баку) и будут работать до 20:00 (23:00 по Баку). Всего правом голоса обладают более 38,6 млн испанцев, из которых около 2,6 млн проживают за рубежом.

Как сообщили в МВД королевства, свыше 100 тыс. сотрудников правоохранительных органов будут обеспечивать порядок в день выборов. Предварительный подсчет голосов начнется вскоре после закрытия участков.

Очередные всеобщие выборы были запланированы в Испании на 2027 год. Тем не менее 5 октября председатель правительства Педро Санчес объявил о решении провести досрочное голосование 29 ноября. Он сделал соответствующее заявление после того, как 2 октября Конгресс депутатов не поддержал два декрета в сфере жилья, одобренные правительством.

Согласно опросам, вероятно, ни одной партии не удастся получить абсолютного большинства в 350-местном Конгрессе депутатов, чтобы самостоятельно беспрепятственно утвердить своего кандидата на пост премьера. В таком случае после выборов может начаться процесс переговоров для поиска поддержки и возможного формирования коалиционного правительства.