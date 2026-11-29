В Азербайджане предложено ввести дополнительные льготы в жилищной, предпринимательской и трудовой сферах, чтобы стимулировать переезд населения из городов в сельскую местность.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İTV, предложения предусматривают поддержку молодых семей, желающих приобрести или построить жилье в сельской местности, предоставление предпринимателям льготных кредитов и введение налоговых послаблений.

Один из желающих вернуться в родной район - проживающий в Баку Гасан Ализаде. Четыре года назад молодой человек переехал из Губы в столицу ради учебы и работы, а позднее перевез сюда семью.

По его словам, если в родном районе появятся такие же возможности для трудоустройства и комфортной жизни, как в Баку, он готов вернуться туда вместе с семьей.

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