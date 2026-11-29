Германский автопроизводитель Mercedes-Benz намерен запустить программу добровольного увольнения сотрудников в рамках стратегии сокращения расходов.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Handelsblatt.

Программа будет распространяться на работников, не занятых непосредственно в производстве, в первую очередь сотрудников административных подразделений, проработавших в компании не менее трех лет. Она рассчитана на период с 1 декабря 2026 года по 30 сентября 2027 года.

Сотрудники, которые решат уволиться по собственному желанию до конца марта 2027 года, смогут получить специальную надбавку. Предложения планируется направить более чем 30 тыс. работников. Размер компенсации, включая дополнительную выплату, может достигать 422 тыс. евро, отмечает издание. При этом условия будут определяться индивидуально с учетом стажа и заработной платы сотрудника.

Ранее Mercedes-Benz объявил о приостановке дальнейших инвестиций в производственные площадки в Германии и допустил возможность закрытия заводов в стране в рамках обсуждения мер по сокращению расходов на персонал. Среди факторов, повлиявших на ситуацию, издание выделяет снижение продаж в Китае.

Автомобильная промышленность Германии в последние годы столкнулась с серьезными трудностями. Кризис, начавшийся на фоне пандемии COVID-19, усугубился с 2022 года из-за роста цен на энергоносители, усиления конкуренции со стороны китайских производителей, американских пошлин и последствий кризиса на Ближнем Востоке.