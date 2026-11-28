Осеннее время года, придав Лянкярану особую красоту, окрасило улицы и парки города в гармонию желтого, оранжевого и красного цветов. Тротуары, покрытые опавшими листьями, деревья, облаченные в осенний наряд, сливаясь с архитектурными образцами города, создают чарующий пейзаж.

Жители, прогуливающиеся под солнечным и ясным небом по широким аллеям, украшенным золотистыми листьями, наслаждаются приятной атмосферой этого времени года. Эта завораживающая цветовая палитра природы превращает осень Лянкярана в настоящую картину.

Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ представляет кадры золотой осени Лянкярана.