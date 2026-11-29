Автор: Тофик Аббасов, главный редактор Day.Az

Возможное председательство Азербайджана в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) становится одной из главных интриг европейской дипломатии. Инициатива включить Баку в пакет будущих председательств на 2027-2029 годы отражает изменившийся международный вес страны и одновременно проверяет на прочность саму организацию, переживающую затяжной институциональный кризис.

27 ноября министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов подтвердил, что Баку получил предложение выдвинуть свою кандидатуру и готов подключиться к руководству структурой. Речь идет о нестандартной дипломатической формуле: вместо ежегодного согласования одной страны действующий председатель - Швейцария - предложила утвердить сразу трехлетний пакет председательств.

На специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ 19 ноября готовность возглавить организацию в предстоящем цикле выразили Азербайджан, Армения, Австрия и Норвегия, а Кипр и Грузия подтвердили свои ранее поданные заявки. Шесть претендентов на три годичных слота задают жесткую дипломатическую конфигурацию накануне заседания Совета министров ОБСЕ в Лугано 3-4 декабря. Окончательный расклад потребует консенсуса всех 57 государств-участников - барьера, о который в последние годы разбивались многие кадровые и бюджетные решения организации.

Южный Кавказ в новой конфигурации: парадокс Минской группы

Для Баку включение в швейцарский пакет выходит далеко за рамки статусной дипломатии. ОБСЕ остается единственной общеевропейской площадкой безопасности, объединяющей государства Европы, Северной Америки и Центральной Азии. Участие в ее руководстве открывает дополнительные возможности для продвижения внешнеполитической повестки Азербайджана и закрепления его роли в формировании новой транспортной и энергетической архитектуры между Каспием и Европой.

Особый политический вес - и даже историческую иронию - происходящему придает синхронное появление в списке кандидатов Армении. На протяжении почти трех десятилетий Южный Кавказ оставался наглядным примером дипломатической несостоятельности профильных механизмов самой ОБСЕ: Минская группа, обладавшая прямым мандатом на урегулирование карабахского конфликта, за годы своего существования так и не смогла - или не захотела - добиться реального прогресса, превратившись в яркий символ бесплодной дипломатии.

Развязка наступила без ее участия, а сегодня Азербайджан и Армения, выстраивающие мирную повестку напрямую без посредников, сами рассматриваются как потенциальные руководители организации в рамках одного дипломатического пакета. Джейхун Байрамов прямо связал выдвижение армянской кандидатуры с завершением конфликта и нормализацией двусторонних отношений. Противоречия между сторонами еще не исчерпаны, однако этот разворот фиксирует новую реальность: страны, чьи проблемы ОБСЕ десятилетиями не могла решить, теперь готовы привнести в ее работу собственный опыт постконфликтного урегулирования.

Площадка для диалога, а не клуб единомышленников

Выдвижение Азербайджана ожидаемо вызвало сопротивление со стороны части правозащитных НПО. 23 ноября Human Rights House Foundation и еще 45 организаций опубликовали совместное обращение, призвав государства-участники заблокировать кандидатуру Баку со ссылкой на ситуацию со свободой слова и гражданским обществом.

Однако подобная постановка вопроса бьет по самой институциональной природе ОБСЕ. В отличие от Совета Европы или Евросоюза, ОБСЕ изначально создавалась в логике Хельсинкского заключительного акта 1975 года не как закрытый "клуб единомышленников", а как площадка для диалога между государствами с разными политическими системами, интересами и традициями. Попытка превратить правозащитные претензии в инструмент политического вето и давления противоречит базовому принципу организации - поддержанию открытых каналов коммуникации даже в периоды острой геополитической турбулентности.

Кроме того, требование заблокировать Баку вновь поднимает вопрос об избирательности международных критериев. Среди подписантов обращения представлены организации из Франции, США, Норвегии, Швейцарии и Нидерландов - стран, которые сами регулярно фигурируют в профильных международных отчетах. Так, Human Rights Watch в своем World Report 2026 документировала случаи полицейского насилия и ограничения свободы собраний во Франции, а также нарушения прав задержанных и жесткие практики в ходе рейдов против мигрантов в США.

Наличие проблем в других государствах не отменяет дискуссии по конкретным вопросам внутри Азербайджана, но обнажает двойной стандарт: в одних столицах подобные замечания считаются поводом для внутренних реформ, тогда как в отношении Баку их пытаются использовать для ограничения его международного представительства. При этом неправительственные структуры не обладают мандатом подменять межгосударственные процедуры - определять конфигурацию руководства ОБСЕ вправе исключительно 57 стран-участниц.

Ставки перед Лугано

Швейцарская инициатива трехлетнего пакета появилась не от хорошей жизни: ОБСЕ давно страдает от функционального паралича, когда громкие декларации подменяют реальную работу "на земле", а в условиях конфронтации между Россией и Западом согласование каждого следующего председателя превратилось в многомесячный торг с высоким риском взаимных блокировок. Пакетное решение призвано вывести организацию из тупика и вернуть ей хотя бы базовую управляемость.

В этой конфигурации Азербайджан, поддерживающий рабочие отношения как с европейскими столицами и Турцией, так и с государствами Центральной Азии и постсоветского пространства, выглядит как редкий игрок, способный выступать связующим звеном между различными центрами силы. Председательство не дает стране единоличного контроля над повесткой - решения в ОБСЕ по-прежнему принимаются консенсусом, - но позволяет задавать прагматичные рамки диалога и возвращать организации утраченную практическую эффективность.

Встреча в Лугано станет для ОБСЕ моментом истины. Речь идет не только о дипломатических перспективах Баку, но и о способности самой организации преодолеть собственную инерцию и сохранить принцип суверенного равенства государств. Если институциональные механизмы ОБСЕ устоят перед попытками внешнего политического давления, организация получит шанс на перезагрузку; если же победит логика избирательных запретов, кризис доверия внутри европейской архитектуры безопасности станет необратимым.