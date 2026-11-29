Система спутниковой связи Starlink могла быть задействована Ираном при нанесении ударов по американским военным базам на Ближнем Востоке в марте.

Как передает Day.Az, об этом сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

По данным издания, глава SpaceX Илон Маск был разгневан, узнав о двух случаях несанкционированного использования его спутниковых систем связи. В компании пришли к выводу, что Иран задействовал Starlink в ходе военной кампании против американских военнослужащих, утверждает газета.

По сведениям WP, руководство SpaceX также установило, что Пентагон использовал наиболее дешевый тариф Starshield, предназначенный для наземных операций, для управления беспилотными летательными аппаратами.

Издание утверждает, что Иран мог использовать Starlink для атаки на американский военный объект в Кувейте, в результате которой погибли шестеро военнослужащих США. Спустя несколько часов после инцидента SpaceX потребовала подтверждения личности пользователей, задействующих систему на летательных аппаратах, движущихся со скоростью более 160 км/ч.

В мае SpaceX повысила ежемесячную стоимость подписки Starshield для Пентагона с 5 тыс. до 25 тыс. долларов. По данным WP, это позволило американским военным использовать систему для управления беспилотниками.

Газета отмечает, что SpaceX и Пентагон не ответили на запросы о комментарии по поводу опубликованной информации.