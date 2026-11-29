За два дня, 27 и 28 ноября, более 1 200 мигрантов из Северной Африки на лодках добрались до греческих островов Крит и Гавдос.

По данным береговой охраны Греции, в ходе спасательных операций были обнаружены тела двух погибших мигрантов, передает Day.Az. Причины их смерти пока не установлены.

Как отмечают СМИ, Крит и Гавдос становятся все более важными пунктами прибытия в Европейский союз для мигрантов из Северной Африки, особенно из восточной Ливии. С начала текущего года побережья Крита и соседних греческих островов достигли около 23 тыс. мигрантов.

Рост миграционного потока происходит на фоне усилий европейских правительств по ужесточению миграционной политики. Греция входит в число пяти европейских стран, поддержавших инициативу по созданию так называемых "центров возвращения" для мигрантов, которым отказали в предоставлении убежища.

Переговоры о реализации этой инициативы преимущественно ведутся с африканскими государствами. Вместе с тем предложение вызвало критику со стороны правозащитных организаций.