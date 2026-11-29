https://news.day.az/world/1877933.html В Турции упал дрон: повреждены близлежащие дома - ФОТО Минувшей ночью на чайную плантацию в турецкой провинции Ризе, расположенной на северо-востоке страны, упал предположительно беспилотный летательный аппарат. Как передает Day.Az со ссылкой на местные СМИ, в результате падения образовалась крупная воронка, а в четырех расположенных поблизости домах выбило окна.
В Турции упал дрон: повреждены близлежащие дома - ФОТО
Минувшей ночью на чайную плантацию в турецкой провинции Ризе, расположенной на северо-востоке страны, упал предположительно беспилотный летательный аппарат.
Как передает Day.Az со ссылкой на местные СМИ, в результате падения образовалась крупная воронка, а в четырех расположенных поблизости домах выбило окна. Информации о пострадавших не поступало.
Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции оцепили территорию из соображений безопасности, в том числе из-за возможного наличия взрывчатых веществ.
По факту инцидента начато расследование.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре