Минувшей ночью на чайную плантацию в турецкой провинции Ризе, расположенной на северо-востоке страны, упал предположительно беспилотный летательный аппарат.

Как передает Day.Az со ссылкой на местные СМИ, в результате падения образовалась крупная воронка, а в четырех расположенных поблизости домах выбило окна. Информации о пострадавших не поступало.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции оцепили территорию из соображений безопасности, в том числе из-за возможного наличия взрывчатых веществ.

По факту инцидента начато расследование.