В Мьянме в субботу был нанесен авиаудар по дому, где проходила свадебная церемония. Инцидент произошел в районе продолжающегося вооруженного конфликта.

Как передает Day.Az со ссылкой на агентство France-Presse (AFP), удар пришелся на одну из деревень района Мо-Бье, расположенного на границе штатов Шан и Каренни. В этой местности проживает большое количество вынужденных переселенцев.

По словам очевидца, на месте происшествия он видел тела 17 погибших и многочисленных раненых.

На видеозаписях, сделанных после авиаудара, запечатлена эвакуация пострадавших, многие из которых были окровавлены. Раненых доставляли для оказания медицинской помощи.

В Мьянме продолжается гражданская война, начавшаяся после военного переворота 2021 года, в результате которого было свергнуто избранное правительство во главе с Аун Сан Су Чжи. По данным организации ACLED, отслеживающей вооруженные конфликты, общее число погибших с начала противостояния превысило 100 тыс. человек.

Несмотря на то что город Мо-Бье находится под контролем правительственных сил, оппозиционные формирования продолжают действовать в близлежащих деревнях и сельских районах.

Представителям вооруженных сил Мьянмы не удалось направить запрос для получения комментариев по поводу произошедшего.