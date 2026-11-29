https://news.day.az/world/1877931.html Пашинян назвал последнее препятствие на пути к миру с Азербайджаном Парламентская оппозиция Армении является последним препятствием на пути к установлению мира с Азербайджаном. Как передает Day.Az, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью Общественному телевидению страны. "Сегодня парламентская оппозиция является последним препятствием на нашем пути к миру.
Пашинян назвал последнее препятствие на пути к миру с Азербайджаном
Парламентская оппозиция Армении является последним препятствием на пути к установлению мира с Азербайджаном.
Как передает Day.Az, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью Общественному телевидению страны.
"Сегодня парламентская оппозиция является последним препятствием на нашем пути к миру. Они должны проголосовать за проведение референдума", - сказал он.
При этом Пашинян выразил уверенность, что парламентская оппозиция поддержит проведение конституционного референдума.
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