https://news.day.az/economy/1877932.html Золото и серебро подорожали на мировом рынке На товарной бирже COMEX в Нью-Йорке зафиксирован рост цен на драгоценные металлы. Как передает Day.Az, стоимость тройской унции золота увеличилась на 103,9 доллара, достигнув 3 668,5 доллара. Цена серебра также продемонстрировала рост, повысившись на 3,16 доллара - до 43,7 доллара за унцию.
Золото и серебро подорожали на мировом рынке
На товарной бирже COMEX в Нью-Йорке зафиксирован рост цен на драгоценные металлы.
Как передает Day.Az, стоимость тройской унции золота увеличилась на 103,9 доллара, достигнув 3 668,5 доллара.
Цена серебра также продемонстрировала рост, повысившись на 3,16 доллара - до 43,7 доллара за унцию.
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