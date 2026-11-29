https://news.day.az/unusual/1877928.html Так звучит космос - ВИДЕО NASA преобразовало изображение галактики Мессье 82, также известной как галактика Сигара, в звуковую запись. Как передает Day.Az, Мессье 82 отличается исключительно высокой активностью звездообразования: новые звезды в ней формируются значительно быстрее, чем в Млечном Пути.
Так звучит космос - ВИДЕО
NASA преобразовало изображение галактики Мессье 82, также известной как галактика Сигара, в звуковую запись.
Как передает Day.Az, Мессье 82 отличается исключительно высокой активностью звездообразования: новые звезды в ней формируются значительно быстрее, чем в Млечном Пути. В центральной области галактики происходят мощные процессы, сопровождающиеся выбросами газа и пыли на тысячи световых лет.
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