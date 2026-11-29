Где это решили - в Ереване или в Москве?

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как Sputnik Armenia пишет, что TRIPP погубит государственность Армении.

Day.Az представляет публикацию:

В эфире Sputnik Армения "американист" Рафаэль Ордуханян заявил, что TRIPP "может обернуться катастрофой для государственности Армении". Маленьким странам, по его логике, в большие проекты лучше не лезть.

Для убедительности вспомнил Украину и Молдову, а странам Балтии и вовсе предсказал "потерю государственности".

Знакомая песня: каждый раз, когда Ереван делает шаг в сторону от Москвы, российские рупоры обещают ему катастрофу. А Пашинян в тот же день объявил о начале практических работ по "Маршруту Трампа".

Катастрофа для государственности - это когда твои дороги и границы обсуждают в чужом эфире. Ровно то, что Sputnik сейчас и делает.