В Шамкире, Лерике и Евлахе наблюдается туман, видимость на отдельных участках дорог снизилась до 500 метров.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, минимальная температура воздуха составила 10 градусов тепла в Баку и на Абшеронском полуострове, от 4 градусов мороза до 2 градусов тепла - в Нахчыванской Автономной Республике, 3 градуса тепла - в Аранской зоне и до 1 градуса тепла - в горных районах.

Количество выпавших осадков достигло 1 мм в Губе, Гусаре и Нахчыване.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az