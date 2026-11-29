Хакеры атаковали министерство труда и пенсий Великобритании, вызвав сбой в работе информационных систем ведомства.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщила британская газета The Guardian.

По информации издания, сбой привел к отключению сервисов ведомства на несколько дней.

В свою очередь в ведомстве заявили, что совместно с Национальным центром кибербезопасности и правительственным центром координации кибербезопасности выясняют обстоятельства попытки несанкционированного доступа к системам. В министерстве также сообщили, что незамедлительно задействовали предусмотренные планы реагирования на подобные инциденты.

Инцидент произошел 26 ноября. В качестве меры предосторожности ведомство отключило ряд сервисов. Некоторые из них остаются недоступными до сих пор.