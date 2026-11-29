https://news.day.az/world/1877936.html Тяжелая авария в Сирии: пострадали 25 человек На трассе Дамаск - Хомс, в районе округа Дима, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса. Как передает Day.Az со ссылкой на местные СМИ, в результате аварии пострадали 25 человек. По имеющимся данным, все пострадавшие являются гражданами Иордании.
Тяжелая авария в Сирии: пострадали 25 человек
На трассе Дамаск - Хомс, в районе округа Дима, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса.
Как передает Day.Az со ссылкой на местные СМИ, в результате аварии пострадали 25 человек.
По имеющимся данным, все пострадавшие являются гражданами Иордании.
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