https://news.day.az/world/1877936.html

Тяжелая авария в Сирии: пострадали 25 человек

На трассе Дамаск - Хомс, в районе округа Дима, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса. Как передает Day.Az со ссылкой на местные СМИ, в результате аварии пострадали 25 человек. По имеющимся данным, все пострадавшие являются гражданами Иордании.