Национальная гидрометеорологическая служба обнародовала прогноз погоды на 30 ноября.

Как сообщили Day.Az в службе, в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются переменные дожди. В отдельных районах возможны ливни и грозы. Будет дуть умеренный северо-западный ветер, который вечером местами периодически усилится.

Температура воздуха ночью составит 8-10 градусов тепла, днем - 10-12 градусов. Атмосферное давление повысится с 764 до 767 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 75-85%.

В районах Азербайджана местами ожидаются переменные осадки, в горных районах - снег. В отдельных местах возможны интенсивные осадки и грозы. Местами прогнозируется туман. Будет дуть западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 3-8 градусов тепла, днем - 9-12 градусов. В горных районах ночью ожидается 2-5 градусов мороза, днем - 0-2 градуса мороза.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az