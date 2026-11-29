https://news.day.az/world/1877940.html В Гондурасе автобус съехал в овраг: девять погибших По меньшей мере девять человек погибли, еще 28 получили ранения в результате столкновения пассажирского автобуса с пикапом в Гондурасе. Как сообщает пожарная служба страны, среди погибших - водитель автобуса, трое мужчин и пять женщин, передает Day.Az.
В Гондурасе автобус съехал в овраг: девять погибших
По меньшей мере девять человек погибли, еще 28 получили ранения в результате столкновения пассажирского автобуса с пикапом в Гондурасе.
Как сообщает пожарная служба страны, среди погибших - водитель автобуса, трое мужчин и пять женщин, передает Day.Az.
По словам одного из спасателей, после того как автобус съехал в овраг, несколько пассажиров оказались выброшены из салона.
Автобус, принадлежащий компании Transporte Carolina, следовал из столицы Гондураса Тегусигальпы в город Ла-Эсперанса.
Причины аварии пока не установлены.
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