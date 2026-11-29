По меньшей мере девять человек погибли, еще 28 получили ранения в результате столкновения пассажирского автобуса с пикапом в Гондурасе.

Как сообщает пожарная служба страны, среди погибших - водитель автобуса, трое мужчин и пять женщин, передает Day.Az.

По словам одного из спасателей, после того как автобус съехал в овраг, несколько пассажиров оказались выброшены из салона.

Автобус, принадлежащий компании Transporte Carolina, следовал из столицы Гондураса Тегусигальпы в город Ла-Эсперанса.

Причины аварии пока не установлены.