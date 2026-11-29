Пакистан направил военнослужащих в Саудовскую Аравию на фоне роста напряженности на Ближнем Востоке.

Как передает Day.Az со ссылкой на Министерство обороны Пакистана, об этом говорится в заявлении ведомства, опубликованном в социальной сети X.

В церемонии проводов военнослужащих приняли участие министр обороны Пакистана Мухаммад Асиф, посол Саудовской Аравии в Пакистане Раджа Тами Альбугами, начальник Генерального штаба пакистанской армии генерал-лейтенант Омар Ахмед Бухари и командующий Лахорским корпусом генерал-лейтенант Мухаммад Омар Башир.

Пакистанские власти заявили, что отправка военнослужащих свидетельствует о приверженности страны обеспечению безопасности, суверенитета и территориальной целостности Саудовской Аравии.

Отмечается, что военные будут выполнять поставленные задачи на территории королевства в рамках согласованных обязательств и действующего соглашения о сотрудничестве в сфере обороны.

Подчеркивается, что миссия направлена на укрепление обороноспособности Саудовской Аравии в условиях возникающих угроз безопасности.